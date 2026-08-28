Prefeitura investe no embelezamento de praças de Feira mas arborização fica em segundo plano

Em cerca de uma semana o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, anunciou a reforma e embelezamento de três praças – a do Fórum, no Panorama e a do Parque Sabiá. Exercendo o quinto mandato, o Prefeito tem desde o início dessa gestão, ano passado, focado no embelezamento e ordenamento do centro da cidade e em praças espalhadas por toda a cidade.

Na praça do Parque Sabiá, por exemplo, a área existe mas sem infra-estrutura de praça. Nessa, praticamente não existe nem árvores. Hoje pela manhã o prefeito esteve no local para anunciar o início das obras. Ali vai ser a implantação de uma nova praça em uma área privilegiada, uma boa oportunidade para fazer alguma coisa “diferente”. Porque embora seja uma “boa onda” essa de reformas de praças, o que preocupa são os projetos aplicados a elas. Geralmente privilegiam a impermeabilização do solo com lajotas de concreto e a arborização é relegada a terceiro plano.

O extermínio de árvores adultas de praças reformadas sob o argumento do replantio não se sustenta em qualquer discussão sobre urbanismo, mas ela continua a ser feita.

foto: Silvio Tito/Secom: área no Parque Sabiá.