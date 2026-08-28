Sociólogo Jessé Souza está hoje no Festival Literário e Cultural de Feira

Uma das vozes mais provocativas e ruidosas da sociologia brasileira contemporânea, conhecido por sua crítica feroz à classe média brasileira, Jessé Souza está hoje em Feira, à tarde, 16 horas, no Festival Literário e Cultural que está acontecendo no Centro de Convenções de Feira de Santana.

Jessé é professor titular de Sociologia na Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Paulo, também presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) entre 2015 e 2016 e lecionou na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Além da crítica à classe média (“capataz da elite”), Jesse também defende que a escravidão é a “matriz estrutural” da sociedade brasileira, contrariando grandes nomes da sociologia brasileira, Raimundo Faoro, por exemplo. O “moralismo financeiro” também é uma ideia que está no pensamento de esquerda de Jessé.

Segundo o sociólogo, a pauta da corrupção “é instrumentalizada politicamente para desestabilizar governos progressistas e impedir a redistribuição de renda e o fortalecimento do Estado de bem-estar social”.