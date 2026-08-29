Jornalista participa pela segunda vez da FLIFS e vai à Bienal de São Paulo lançar o sétimo livro

A jornalista Clara Pomponet, que atua no setor de Rádio Escuta, na Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom), na Prefeitura de Feira de Santana, participa pela segunda vez do Festival Literário e Cultural de Feira (FLIFS) onde apresenta ao público parte das obras que marcam sua trajetória como escritora. Em 2024, ela também participou do evento, quando apresentou “Meu (Uni)verso sobre Ti”.

Aos 11 anos, Clara encontrou na escrita uma forma de registrar sentimentos e pensamentos, por incentivo do avô. A relação com a literatura, porém, começou ainda mais cedo, aos cinco anos, quando teve o primeiro contato com a declamação de poesias na escola. “Eu comecei a escrever aos 11 anos, graças ao meu avô. Ele me incentivava muito a escrever, a colocar no papel o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando”, relata.

Atualmente, a escritora tem seis livros publicados e um sétimo em pré-venda. No FLIFS, estão sendo apresentados “A Voz da Borboleta”, primeiro livro escrito por Clara; O Acerto da Minha Vida, uma narrativa de romance; Pássaro de Fogo, que reúne poesias e textos sobre questões sociais; e Meu Universo sobre Ti, obra dedicada à poesia e aos sentimentos relacionados ao amor e ao amor-próprio.

Para Clara, participar do festival realizado na cidade onde vive tem um significado especial. Além da possibilidade de apresentar os livros, ela destaca a oportunidade de conversar diretamente com leitores e compartilhar o processo de criação das obras. “Está sendo uma coisa maravilhosa, principalmente aqui no FLIFS, porque é na minha cidade e eu vejo que estou sendo vista pelas pessoas da minha cidade. Escutarem eu falar dos livros, para mim, já é muito mais do que comprar”, afirma.

A participação no festival antecede outro momento importante da trajetória literária da jornalista. O sétimo livro, Com o Luto Eu Sobrevivi, será lançado na Bienal do Livro de São Paulo. A obra reúne poesias produzidas a partir da experiência de Clara com o luto após a morte do avô, pessoa que teve papel importante no início de sua relação com a escrita.

Segundo a autora, a produção surgiu como uma forma de expressar sentimentos que não conseguia colocar em palavras e aborda as diferentes fases do processo de luto. A proposta também busca tratar o tema de forma mais aberta, contribuindo para romper com os tabus que ainda cercam a experiência da perda.

A trajetória literária é acompanhada de perto pela família. Mãe de Clara, Andreia Pomponet destaca o orgulho diante do caminho construído pela filha desde a infância. “É muito orgulho! Uma filha como ela: tranquila, inteligente, muito capaz de muita coisa. A gente fica até sem palavras para descrever tanta coisa. Ela é de um coração ímpar, é muito especial”, afirma Andreia

A participação de Clara no FLIFS reforça ainda a diversidade de experiências presentes no festival, que reúne escritores, leitores e diferentes manifestações da produção literária.

Para a jornalista e escritora, estar novamente no evento representa a oportunidade de apresentar seu trabalho ao público de Feira de Santana antes de levar sua produção para um dos principais eventos literários do país.

Fotos: Gabriel Calazans/Secom.Fsa