Lagoa Salgada é alvo de retirada ilegal de areia para construções; caçambas são apreendidas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Feira de Santana realizou, na tarde desta sexta-feira (28), uma fiscalização na região da Lagoa Salgada, após receber uma denúncia sobre a retirada ilegal de material no local.Durante a ação, fiscais de meio ambiente, com apoio ostensivo da Guarda Municipal, constataram uma situação caracterizada como flagrante de crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 e no Código Municipal de Meio Ambiente, Lei nº 120/2018.

Como resultado da fiscalização, foram apreendidos dois caminhões-caçamba e uma retroescavadeira, utilizados na atividade irregular. A apreensão ocorreu na Avenida Noide Cerqueira, na região da Lagoa Salgada.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Jaciara Costa, a participação da população é fundamental para fortalecer a fiscalização e garantir a preservação das áreas ambientais do município.

A Secretaria reforça que denúncias de crimes e irregularidades ambientais são importantes instrumentos para auxiliar o poder público na identificação e combate a práticas que possam causar danos ao meio ambiente.As ações de fiscalização seguem sendo realizadas com o objetivo de proteger os recursos naturais e garantir o cumprimento da legislação ambiental em Feira de Santana.

Fotos: Divulgação/Semmam