Agnes ficou ansiosa mas disse que se sentiu em casa ao cantar em Feira

A cantora Agnes Nunes levou ao palco do Festival literário e Cultural de Feira de Santana sua voz marcante e uma apresentação atravessada por referências à música brasileira. Natural de Feira, a artista construiu sua trajetória unindo diferentes influências musicais e conquistando espaço no cenário nacional. Durante entrevista à assessoria do FLIFS, Agnes falou sobre sua relação com a cidade, que não visitava havia 24 anos, a música e a importância de participar de um festival que aproxima arte e literatura do público.

“É uma felicidade imensa retornar a Feira de Santana e me sentir em casa […]a leitura sempre esteve presente na minha vida, e fui muito influenciada pela literatura nordestina na composição das minhas músicas”, afirmou Agnes.

Ao Acorda Cidade, a cantora disse que ficou muito ansiosa após ter sido convidada para se apresentar em Feira.

“A emoção de poder voltar para casa depois de 24 anos, praticamente, é assim, imensa. E poder ser recebida tão calorosamente é um impulso para falar: ‘Vai, mulher, pode ir, tá tudo certo. Ó os teus te apoiando aqui’. Foi muito bonito e é uma felicidade e uma gratidão por ter nascido aqui, em Feira de Santana.”

Nas redes sociais, a cantora falou sobre sua história. A mãe dela é do sertão da Paraíba, já o pai, que tocava em bandas, é de Feira de Santana. Junto com uma tia de Agnes, ele viajou para Jericó, na Paraíba, onde conheceu a mãe de Agnes.

Após engravidar, o casal voltou para Feira de Santana, onde a cantora nasceu. Com o fim do relacionamento dos dois, quando Agnes tinha nove meses de nascida, ela e mãe se mudaram para o sertão da Paraíba, para a mãe dela retornar os estudos.