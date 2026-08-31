Bancos Vermelhos contra o feminicídio são colocados pelo campus da UEFS em Feira

Nesta segunda-feira, a Adufs junto a outras entidades da Universidade Estadual de Feira de Santana, inaugurou os “bancos vermelhos” instalados no campus. O ato simbólico ocorreu com a participação da Administração Central da UEFS.

O Banco Vermelho é um símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio, que nasceu na Itália, em 2016, após mulheres serem vítimas de feminicídio. A cor vermelha dos bancos representa o sangue derramado pelas vítimas, como um alerta permanente sobre a gravidade da violência de gênero. O banco não perde a sua funcionalidade, pelo contrário, ele serve como mais um instrumento constante para chamar atenção e informar sobre os canais de comunicação.

No Brasil, a iniciativa chegou com a criação do Instituto Banco Vermelho (IBV), que foi criado por duas mulheres recifenses, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que perderam amigas para o feminicídio, em 2024. A aprovação de uma lei federal que integra o banco vermelho à política pública do Brasil, idealizada pelo IBV, a lei 14.942/24, foi sancionada pelo Presidente da República, em 31 de julho de 2024.