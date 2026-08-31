Prefeitura de Feira e Senar divergem sobre área doada para o Centro de Zootecnia no Parque de Exposições

Uma pequena área de terra no Parque de Exposições é motivo de uma divergência entre a Prefeitura de Feira e o Centro de Zootecnia do Senar, construído no Parque de Exposições João Martins, onde acontecerá a Expofeira, a partir do próximo dia 6.

Para a construção do Centro, inaugurado em 26 de setembro do ano passado, o Município, através da Prefeitura, doou 20 mil metros quadrados da área total do Parque, que é em torno de 180 mil.

A área fica junta ao muro que separa os módulos e auditório (foto) do restante do Parque. O Senar já começou a murar para incorporação ao restante do terreno. Técnicos da Prefeitura asseguram que a medição feita não abrange essa parte.

O assunto ainda não está sendo tratado formalmente. Mas já chegou ao conhecimento do prefeito Zé Ronaldo. Os preparativos para a ExpoFeira trouxe o assunto à tona.