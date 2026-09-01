“Viver sem Razão”, com Maryzelia, já está disponível nas plataformas digitais

A sambista Maryzelia acaba de lançar “Viver sem Razão”, gravação de uma composição inédita de Roberto Mendes e Jorge Portugal, dois dos mais importantes nomes da cultura e da música baiana. A canção já está disponível nas plataformas digitais e ganha a voz da artista em uma interpretação que reafirma sua relação com o samba e com as matrizes musicais do Recôncavo Baiano.

O lançamento também guarda um significado especial por registrar uma das últimas composições de Jorge Portugal, poeta, educador, compositor e apresentador que faleceu em 2020. Parceiros de longa data, Portugal e Roberto Mendes construíram juntos uma obra fortemente ligada às matrizes culturais da Bahia, ao samba de roda e à ancestralidade africana.

Em “Viver sem Razão”, essa parceria se volta para uma reflexão sobre a busca pelo prazer, pela alegria e pela felicidade para além da necessidade de racionalizar a existência. Roberto Mendes recorda que a composição nasceu em uma tarde em Salvador, durante um encontro com Jorge Portugal, em meio a conversas sobre as inquietações da vida. De um lado, estava sua tentativa de compreender os problemas pela razão; do outro, o olhar poético e sensível de Portugal. Desse encontro surgiu uma canção que propõe escapar, ainda que momentaneamente, das imposições da racionalidade: “Se quer viver bem, esquece a razão”, sintetiza Roberto.

Encontro entre gerações – Para Maryzelia, interpretar uma composição inédita da dupla representa também um encontro com uma tradição musical da qual reconhece fazer parte. “Eles traduziram e mantiveram viva a raiz ancestral do samba de roda e da chula do Recôncavo. Essa dupla ajudou muito a mostrar ao mundo a ligação do batuque africano com o uso da viola machete. Eu também me considero dentro desse universo. Gravar essa canção é de uma importância muito grande para mim e para minha carreira”, afirma a cantora.

A artista define “Viver sem Razão” como uma celebração ao samba em suas diferentes expressões e destaca a ligação da música com as raízes africanas presentes na cultura do Recôncavo. A gravação reforça esse diálogo ao reunir instrumentos, ritmos e músicos ligados a esse universo.

Na faixa, Maryzelia divide os vocais com Roberto Mendes, enquanto Almir Côrtes toca a viola machete. Os arranjos e violões são de Rodrigo Pirikito, e André Souza e Alex Oliver assumem as percussões.

Sobre os compositores – Nascido em Santo Amaro da Purificação, Roberto Mendes é cantor, compositor, violonista, arranjador e pesquisador. Sua trajetória está diretamente relacionada à preservação, à pesquisa e à difusão de manifestações musicais do Recôncavo Baiano, especialmente o samba de roda e a chula.

Jorge Portugal construiu uma trajetória que aproximou educação, poesia, música e comunicação. Como compositor, assinou canções que integram o repertório da música popular brasileira, entre elas “A Massa”, parceria com Raimundo Sodré, e “Só se vê na Bahia”, composta com Roberto Mendes. Suas obras foram interpretadas por artistas como Gal Costa e Maria Bethânia.

Com “Viver sem Razão”, uma criação que permanecia inédita ganha agora registro e circulação na voz de Maryzelia, aproximando diferentes gerações da música baiana e mantendo viva uma parceria que deixou marcas na história cultural do estado.

Ficha técnica – “Viver sem Razão”

Voz: Maryzelia feat. Roberto Mendes

Composição: Roberto Mendes e Jorge Portugal

Viola machete: Almir Côrtes

Arranjo e violões: Rodrigo Pirikito

Percussões: André Souza e Alex Oliver

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=F0TWQi705d8&list=RDF0TWQi705d8&start_radio=1

Fotos:Rodney Moreira