Zé Ronaldo autoriza reforma de mais uma praça no centro antigo de Feira

Zé Ronaldo autorizou a reforma de mais uma praça. Dessa vez, uma das mais antigas, encravadas no centro da cidade, a centenária Praça 2 de Julho, ao longo da antiga Rua de Aurora. Acompanhado do secretário Carlos Brito, que é um ex-morador histórico do local, e outros membros do governo, o Prefeito relembrou que a Prefeitura está reformando a Praça do Tropeiro, a Praça do Sapateiro, a Praça Eduardo Froes da Mota e a Praça João Barbosa de Carvalho, além de outras praças em bairros e distritos, “e esta semana ainda vamos iniciar a reforma da Praça do Nordestino”,

.A ordem foi assinada e os serviços foram iniciados imediatamente. Serão investidos cerca de R$ 600 mil.

As obras estão sendo executadas pela empresa 5M Construções, vencedora de licitação pública realizada pela Prefeitura de Feira de Santana, e devem ser concluídas em 2027.