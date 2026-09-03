Hip-hop, Teatro e Reggae feirenses em três novos episódios do Podpapo Cultural

O Podpapo Cultural chega à terceira temporada com nova identidade e três episódios que revisitam a trajetória do Hip-Hop, do teatro e do reggae em Feira de Santana.

Podcast chega à terceira temporada também com nova identidade e, deixando de se chamar Podpapo de Periferia para assumir o nome Podpapo Cultural, ampliando seu olhar sobre as diferentes manifestações, trajetórias e personagens que constroem a cultura de Feira de Santana. A mudança acompanha também uma nova identidade visual, nova vinheta com trilha

O primeiro episódio é dedicado à memória do Hip-Hop, tendo como convidada Tulipa Negra, uma das referências do movimento e da cultura urbana de Feira de Santana. A conversa percorre sua trajetória e recupera histórias, encontros e espaços que contribuíram para a construção e fortalecimento do Hip-Hop na cidade.

No segundo episódio, o foco é a memória do teatro, em uma conversa com José Guedes, trazendo para o centro do papo sua trajetória e as experiências que ajudam a contar parte da história do teatro feirense.

Encerrando a temporada, o podcast mergulha na memória do reggae de Feira de Santana e da Rua Nova, em um encontro com Dionorina, nome fundamental para compreender a história e a presença do reggae na cidade. O episódio revisita sua trajetória, a relação com o território e a importância da Rua Nova para a construção dessa cena musical.

PODPAPO – ESPECIAL MEMÓRIAS DE FEIRA |3ª TEMPORADA | 03 EPISÓDIOS

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