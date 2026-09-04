ExpoFeira terá três estacionamentos ocupando uma área de 100 mil metros quadrados

O Parque de Exposição João Martins da Silva passa a contar com mais estrutura para movimentar grandes negócios na ExpoFeira que começa neste domingo, 6. Hoje, 4, o Prefeito de Feira, Zé Ronaldo, recebeu a imprensa no Parque onde mostrou as inovações e investimentos feitos para garantir o sucesso do evento agropecuario.

Conforme ressaltou o prefeito os investimentos foram da ordem de R$ 5 milhões. A nova estrutura ampliou a capacidade de 54 expositores para mais de 130 expositores. E os novos espaços, abertos na área do antigo redondel, ganharam ruas pavimentadas com asfalto.

O Parque também passa a contar com um novo redondel, com mais espaço, estrutura de pista e iluminação especial, ocupando uma área três vezes superior ao espaço antigo. Também terá um complexo de redondéis estruturado para ovinos, bovinos e equinos. E ainda terá espaço exclusivo para passeios de pôneis, mais seguro para visitantes e para quem curte os tradicionais passeios.

Para o público visitante que optar por ir de veículo próprio, serão disponibilizados três estacionamentos privados, com ampliação de 18 mil metros quadrados para 100 mil metros quadrados. Também terá estacionamento exclusivo para expositores/trabalhadores. Já quem optar por se deslocar para o Parque de Exposição no transporte coletivo urbano, a Prefeitura de Feira disponibilizou sistema de transbordo gratuito para quem chegar de ônibus.

O secretário de Agricultura, Silvaney Araújo, alerta quem for de transporte próprio ou de veículo por aplicativo (carro ou moto) que deve entrar obrigatoriamente pela avenida Noide Cerqueira. Já os ônibus do transporte público terão acesso exclusivo pela BR-324. “Carros, motos e pedestres não poderão acessar o Parque de Exposição pela BR-324”, adverte.

Foto: Washington Nery