Prefeitura de Feira vai começar a notificar moradias ilegais na Lagoa Salgada

Em visita à Lagoa Salgada, a secretária municipal de Meio Ambiente, Jaciara Moreira da Costa, destacou que a primeira etapa do trabalho na Lagoa será o mapeamento e a notificação de pessoas que ocupam áreas de preservação permanente.

“A primeira medida da Semmam será notificar as pessoas que ocupam áreas indevidas. Identificamos materiais, estruturas e algumas construções irregulares. Vamos realizar o mapeamento porque esta área será revitalizada e é importante que a comunidade compreenda que se trata de uma área de preservação permanente. Nosso objetivo é urbanizar e revitalizar toda esta região da Lagoa Salgada”, afirmou.

O secretário de Serviços Públicos, Justiniano França, que também visitou a área, explicou que a atuação integrada das secretarias será fundamental para garantir a preservação da área e combater práticas irregulares.

“Antes da intervenção definitiva, precisamos realizar a limpeza da área e organizar todo o espaço. Observamos problemas relacionados ao descarte irregular de resíduos, situação que precisa ser combatida para garantir a preservação da lagoa”, afirmou.

Representando a Secretaria de Infraestrutura, o secretário João Vianey destacou que a pasta já iniciou os levantamentos técnicos necessários para a execução das próximas etapas.

“Estamos realizando estudos topográficos e a delimitação das áreas que pertencem à lagoa e das áreas de preservação permanente. Esse trabalho servirá de base para as intervenções que serão realizadas nos próximos dias, inclusive com a utilização de máquinas para os serviços de limpeza”, explicou.

De acordo com o secretário, após a conclusão dessa primeira fase, o município dará sequência aos projetos de urbanização previstos para o entorno da Lagoa Salgada. “Já existe a previsão de estudos para a urbanização da face leste da lagoa. A intenção é promover a recuperação desse espaço, devolvendo à cidade uma área ambientalmente preservada e urbanisticamente qualificada”, concluiu