Conheça a “Carta-Compromisso” aos evangélicos que ACM Neto assinou em Feira

Como o menorá judaico (candelabro de sete braços), a carta assinada pelo candidato a governador ACM Neto em Feira, tem sete itens e foi assinada na presença de pastores, a maioria absoluta de igrejas pentecostais, e de candidatos apoiadores, em um evento na CDL de Feira.
Intitulada de “CARTA-COMPROMISSO AOS EVANGÉLICOS DE FEIRA DE SANTANA“, começa com o item da “Defesa e fortalecimento da família”.
Leia abaixo a íntegra da Carta:
Feira de Santana, Bahia, 10 de Setembro de 2026.
Prezados(as),
Como candidato ao Governo do Estado da Bahia, reafirmo meu compromisso com os valores,
princípios e demandas legítimas do segmento evangélico feirense, de defender e promover,
durante o exercício do mandato, caso eleito, as seguintes diretrizes:
1. Defesa e fortalecimento da família
Reconhecer a família como núcleo fundamental da sociedade e promover políticas públicas
destinadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a convivência entre pais, mães
e filhos, bem como oferecendo apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, respeitando
a legislação vigente.
2. Educação independente e de qualidade
Defender uma educação pautada na formação integral do estudante, assegurando
transparência dos conteúdos pedagógicos, respeito ao direito dos pais e responsáveis de
acompanhar o processo educacional de seus filhos, bem como a promoção do pluralismo de
ideias, da liberdade de consciência e do ensino de qualidade.
3. Combate às drogas ilícitas
Atuar firmemente no combate ao tráfico, à disseminação e ao consumo de drogas ilícitas,
fortalecendo políticas públicas de prevenção e apoiando iniciativas desenvolvidas por instituições
da sociedade civil, especialmente aquelas voltadas à recuperação e reinserção social de
dependentes químicos.
4. Defesa da vida
Reconhecer e defender a dignidade da vida humana desde a concepção até sua morte
natural, promovendo políticas públicas de apoio às gestantes, às mães em situação de
vulnerabilidade e às famílias, valorizando sempre a proteção da vida.
5. Respeito à liberdade religiosa
Garantir o pleno exercício da liberdade religiosa, assegurando às igrejas, templos e demais
comunidades religiosas o livre exercício de suas atividades, bem como a proteção contra quaisquer
formas de discriminação, intolerância ou perseguição.
6. Participação na formulação de políticas públicas
Assegurar a participação representativa do segmento evangélico nos processos de diálogo e construção de políticas públicas estaduais, especialmente nas áreas de assistência social, educação, cultura, direitos humanos e promoção da cidadania, contribuindo com experiências, conhecimentos e iniciativas desenvolvidas pelas instituições do segmento. Em parceria com o Governo do Estado, promover e potencializar ações voltadas à cultura de paz, à prevenção da violência, à proteção social e ao fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares.
7. Reconhecimento e fortalecimento das iniciativas sociais e culturais do segmento
Estimular e ampliar parcerias entre o Estado e instituições de confissão evangélica que desenvolvam projetos sociais, educacionais e culturais de reconhecido interesse público, fortalecendo iniciativas voltadas à assistência social, à educação e à cultura, com especial atenção ao fomento à formação e à capacitação na área musical, à realização de eventos e atividades musicais. Apoiar, igualmente, iniciativas de recuperação, acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de dependência química, bem como ações de assistência e apoio social e espiritual, quando cabíveis e em conformidade com a legislação, realizadas por autoridades e representantes religiosos devidamente credenciados em unidades prisionais, de saúde e hospitais públicos. Incentivar, ainda, iniciativas de promoção da cidadania, prevenção da violência, inclusão social, valorização da família, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e demais ações que contribuam para o desenvolvimento humano, social e cultural das comunidades baianas.
ACM Neto/ Candidato ao Governo do Estado da Bahia – 2026