Conheça a “Carta-Compromisso” aos evangélicos que ACM Neto assinou em Feira

Como o menorá judaico (candelabro de sete braços), a carta assinada pelo candidato a governador ACM Neto em Feira, tem sete itens e foi assinada na presença de pastores, a maioria absoluta de igrejas pentecostais, e de candidatos apoiadores, em um evento na CDL de Feira.

Intitulada de “CARTA-COMPROMISSO AOS EVANGÉLICOS DE FEIRA DE SANTANA“, começa com o item da “Defesa e fortalecimento da família”.

Leia abaixo a íntegra da Carta:

Feira de Santana, Bahia, 10 de Setembro de 2026.

Prezados(as),

Como candidato ao Governo do Estado da Bahia, reafirmo meu compromisso com os valores,

princípios e demandas legítimas do segmento evangélico feirense, de defender e promover,

durante o exercício do mandato, caso eleito, as seguintes diretrizes:

1. Defesa e fortalecimento da família

Reconhecer a família como núcleo fundamental da sociedade e promover políticas públicas

destinadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a convivência entre pais, mães

e filhos, bem como oferecendo apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, respeitando

a legislação vigente.

2. Educação independente e de qualidade

Defender uma educação pautada na formação integral do estudante, assegurando

transparência dos conteúdos pedagógicos, respeito ao direito dos pais e responsáveis de

acompanhar o processo educacional de seus filhos, bem como a promoção do pluralismo de

ideias, da liberdade de consciência e do ensino de qualidade.

3. Combate às drogas ilícitas

Atuar firmemente no combate ao tráfico, à disseminação e ao consumo de drogas ilícitas,

fortalecendo políticas públicas de prevenção e apoiando iniciativas desenvolvidas por instituições

da sociedade civil, especialmente aquelas voltadas à recuperação e reinserção social de

dependentes químicos.

4. Defesa da vida

Reconhecer e defender a dignidade da vida humana desde a concepção até sua morte

natural, promovendo políticas públicas de apoio às gestantes, às mães em situação de

vulnerabilidade e às famílias, valorizando sempre a proteção da vida.

5. Respeito à liberdade religiosa

Garantir o pleno exercício da liberdade religiosa, assegurando às igrejas, templos e demais

comunidades religiosas o livre exercício de suas atividades, bem como a proteção contra quaisquer

formas de discriminação, intolerância ou perseguição.

6. Participação na formulação de políticas públicas

Assegurar a participação representativa do segmento evangélico nos processos de diálogo e construção de políticas públicas estaduais, especialmente nas áreas de assistência social, educação, cultura, direitos humanos e promoção da cidadania, contribuindo com experiências, conhecimentos e iniciativas desenvolvidas pelas instituições do segmento. Em parceria com o Governo do Estado, promover e potencializar ações voltadas à cultura de paz, à prevenção da violência, à proteção social e ao fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares.

7. Reconhecimento e fortalecimento das iniciativas sociais e culturais do segmento

Estimular e ampliar parcerias entre o Estado e instituições de confissão evangélica que desenvolvam projetos sociais, educacionais e culturais de reconhecido interesse público, fortalecendo iniciativas voltadas à assistência social, à educação e à cultura, com especial atenção ao fomento à formação e à capacitação na área musical, à realização de eventos e atividades musicais. Apoiar, igualmente, iniciativas de recuperação, acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de dependência química, bem como ações de assistência e apoio social e espiritual, quando cabíveis e em conformidade com a legislação, realizadas por autoridades e representantes religiosos devidamente credenciados em unidades prisionais, de saúde e hospitais públicos. Incentivar, ainda, iniciativas de promoção da cidadania, prevenção da violência, inclusão social, valorização da família, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e demais ações que contribuam para o desenvolvimento humano, social e cultural das comunidades baianas.

ACM Neto/ Candidato ao Governo do Estado da Bahia – 2026