Novo trecho da avenida Artêmia Pires será interditado a partir desta terça-feira

As obras de duplicação da Avenida Artêmia Pires, uma das principais vias para a mobilidade urbana no bairro SIM, avançam para uma nova etapa a partir desta terça-feira (15). Por conta disso, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) informa que um novo trecho da via será interditado nas proximidades do Centro Universitário Unex. Durante o período de interdição, o acesso ao trecho ficará restrito a alunos, professores e moradores da região.

A SMT informa, ainda, que também será fechado o acesso provisório pela Rua Alto da Independência. Para minimizar os impactos no trânsito e garantir a circulação dos veículos, o órgão orienta os condutores a utilizarem as rotas alternativas sinalizadas.

Confira os desvios

Para quem segue em direção à região norte, os motoristas deverão utilizar a Rua Quito e a Travessa Chácara Mirineu, com acesso à Avenida Sérgio Carneiro.

Já para quem se desloca em direção à região sul, as opções são a Rua José Domingos Servo, com ligação à Avenida Centenário e à Avenida Fernando Pinto de Queiroz e, posteriormente, à Avenida Noide Cerqueira.

Apesar dos impactos temporários provocados pelas interdições, o superintendente de Trânsito, Ricardo Cunha, destaca que cada nova etapa representa o avanço de uma obra que terá efeitos permanentes na mobilidade urbana da região.

“A duplicação da Avenida Artêmia Pires foi planejada para ampliar a capacidade de circulação da via, melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Por isso, o governo municipal está empenhado em fazer o melhor para cada feirense”, garantiu o superintendente.

Ele reforça que as interdições são planejadas pelo Departamento de Engenharia e estão de acordo com o cronograma de execução dos serviços. “Por isso, é importante que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem seus deslocamentos com antecedência”, orienta.

Fotos: Danilo Guerra