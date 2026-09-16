3ª Feira Multidisciplinar destaca 67 projetos de estudantes de 25 escolas municipais

Estudantes, professores e gestores de 25 escolas da rede municipal de Feira de Santana participaram, nesta quarta-feira (16), da 3ª Feira Multidisciplinar de Educação da Rede Pública Municipal. Realizado no Ginásio do Centro de Educação Inclusiva (antigo Feira Tênis Clube), o evento reuniu 67 projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, promovendo a troca de conhecimentos e valorizando a produção científica e pedagógica das unidades escolares.

Organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Seduc), a feira teve como objetivo incentivar a educação científica, o letramento matemático e as práticas de educação ambiental, além de proporcionar um espaço de intercâmbio entre as escolas participantes. Os trabalhos foram apresentados em estandes distribuídos nas áreas temáticas de Ciências, Matemática e Educação Ambiental.

O secretário municipal de Educação, Pablo Roberto, destacou que a Feira Multidisciplinar evidencia o potencial criativo dos estudantes da rede municipal, além de fortalecer a integração entre as escolas.

“A cada edição, a feira revela o quanto nossos alunos são capazes de transformar aprendizado em conhecimento aplicado. Os projetos apresentados refletem o trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos estudantes e professores, estimulando a pesquisa, a inovação e a troca de experiências entre as unidades escolares. É um momento de celebração da educação pública e de valorização das boas práticas pedagógicas”, afirmou.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional (Nutec), Janaína Nascimento, a iniciativa fortalece a cultura da pesquisa e da investigação entre os estudantes.

“A Feira Multidisciplinar tem o objetivo de promover a educação científica, o letramento matemático e o estímulo ao estudo e às práticas de educação ambiental. É um momento oportuno de intercâmbio e troca de saberes entre as escolas. Nesta edição, contamos com 25 unidades escolares apresentando 67 trabalhos que já passaram pelas etapas internas e foram selecionados para representar suas comunidades escolares”, destacou.

BAIXA VISÃO – A programação contou ainda com a participação de instituições parceiras, como a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Fundação Egberto Costa, Museu de Zoologia e projetos de extensão universitária, ampliando as experiências oferecidas aos visitantes. Um dos destaques foi a exposição acessível do Museu de Zoologia, voltada para estudantes cegos e com baixa visão.

Entre os projetos apresentados esteve o trabalho da Escola Municipal Coriolano Carvalho, com o tema “Empreendedorismo e Sustentabilidade: Transformando Resíduos em Oportunidades”. A iniciativa envolveu atividades de reciclagem, reaproveitamento de óleo de cozinha para produção de sabão e velas aromáticas, além da fabricação de papel reciclado e cultivo de hortaliças.

Segundo a professora Aline Vieira, o projeto buscou estimular a consciência ambiental e o empreendedorismo entre os estudantes.

“Trabalhamos a reutilização de materiais que normalmente seriam descartados, mostrando que eles podem ganhar uma nova utilidade e até gerar renda para as famílias. Toda a escola participou do projeto e hoje temos cerca de 14 estudantes apresentando os resultados na feira, com o apoio de oito professores envolvidos diretamente na iniciativa”, explicou.

A estudante Ananda Sara Matos, do 9º ano, destacou o aprendizado adquirido durante a execução do projeto.

“Foi uma experiência muito especial. Nossa turma produziu velas aromáticas utilizando materiais reaproveitados e aprendemos que algo simples pode se transformar em uma oportunidade de empreendedorismo. Além de ajudar o meio ambiente, é uma atividade que pode gerar renda para muitas pessoas”, afirmou.

A programação segue até o período da tarde com a premiação dos projetos, entrega de medalhas, certificados e reconhecimento dos trabalhos que se destacaram durante a mostra.

Fotos: Jorge Magalhães