Campanha contra a raiva imuniza mais de 30 mil cães e gatos na Feira

A campanha de vacinação contra a raiva animal imunizou 30.414 animais em Feira de Santana durante o período de mobilização, entre 25 de julho e 31 de agosto. Ao todo foram vacinados 20.162 cães e 10.256 gatos no período.

Durante a campanha, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) levou a vacinação para diferentes regiões do município, com ações realizadas em praças, unidades de saúde e associações de moradores, além de comunidades da zona rural.

Para ampliar o acesso à imunização, a Secretaria Municipal de Saúde também disponibilizou equipes volantes, que percorreram povoados dos oito distritos de Feira de Santana, levando as doses para cães e gatos.

Mesmo após o encerramento da campanha, a vacina contra a raiva continua disponível na sede da UVZ, localizada no bairro Pedra do Descanso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

O coordenador da Unidade de Vigilância de Zoonoses, Gabriel Cavalcante, reforça que a vacinação é a principal medida de prevenção contra a doença, que apresenta alta gravidade e é considerada 100% letal após o aparecimento dos sintomas.

“A vacinação é a única forma de proteger o animal contra uma doença que é 100% letal. Orientamos os tutores que ainda não garantiram a imunização do seu pet a levá-lo até a unidade para receber a vacina”, orienta.

A expectativa do Município é vacinar 58.314 animais ao longo deste ano, sendo 40.820 cães e 17.494 gatos. De janeiro até 12 de setembro, já haviam sido aplicadas 37.790 doses da vacina contra a raiva em Feira de Santana.

Foto: Valdenir Lima – Arquivo