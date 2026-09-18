Exposição do TRE sobre a urna eletrônica vai até dia 28 na Câmara de Vereadores de Feira

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em parceria com a Câmara Municipal de Feira de Santana deu início a exposição “Floresta da Urna Eletrônica – Três décadas de democracia digital”, que marca os 30 anos da implantação do sistema eletrônico de votação no Brasil. A abertura da mostra foi marcada por uma sessão solene que reuniu autoridades, representantes do Legislativo Municipal e da Justiça Eleitoral. Representando o TRE-BA, estiveram presentes a secretária da Presidência, Márcia Pereira Lopes, e o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, André Cavalcante.

Para Márcia Pereira Lopes, a exposição contribui para ampliar o conhecimento da população sobre a trajetória de 30 anos da urna eletrônica e representa um marco para a democracia brasileira, por reunir evoluções tecnológicas e o fortalecimento da transparência, da integridade e da confiabilidade do processo eleitoral. “É fundamental que esse histórico seja difundido entre cidadãs(os) e estudantes, para que compreendam a evolução do equipamento. Acredito que esses avanços e conquistas precisam ser amplamente difundidos em todo o estado da Bahia e no restante do país”, ressaltou.

A exposição é organizada em bosques temáticos que conduzem os visitantes por diferentes períodos da história da urna eletrônica. O percurso apresenta desde o surgimento das primeiras máquinas de votação e a implantação da urna eletrônica até os avanços tecnológicos mais recentes.

Segundo André Cavalcante, a chegada da exposição a Feira de Santana tem um significado especial pelo pioneirismo do município que, ao lado da capital, estreou a votação eletrônica na Bahia em 1996. “A mostra conduz o visitante por diferentes momentos dessa trajetória. Trazer a estrutura para a cidade é uma forma de reverenciar essa história”, destacou.

Visitação – A exposição “Floresta da Urna Eletrônica – Três décadas de democracia digital” integra as ações do TRE-BA em celebração aos 30 anos e permanece em Feira de Santana até 28 de setembro, na Câmara Municipal. A visitação é gratuita e pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.