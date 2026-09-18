Há quase 20 anos: Blog da Feira no Aberto do Cuca com Júlio Rodrigues

Quando o Centro Universitário de Cultura e Arte da UEFS da UEFS fez 14 anos, em 2009, Selma Moraes e a equipe tiveram a ideia e executaram o Aberto do Cuca, “a todas as linguagens, com manifestações ininterruptas das 8 às 22 horas, um verdadeiro mosaico de arte e cultura” (clique Acorda Cidade).

Julio Rodrigues foi um destaque, entre tantos naquele primeiro evento, inovador na cena cultural da xidade. um artista popular, apresentado através do Blog da Feira que montou a Redação em um Estande aberto ao público, onde as repórteres Orisa Gomes e Ana Paula realizaram a cobertura ao vivo, em tempo real. Propagandista, camelô, nasceu no Seriado do rio Grande do Norte mas mora em Feira há incontáveis anos. percorreu inúmeras feiras do país, tem um livro de 400 páginas biografando os casos da vida de profissional de vendas, “fazendo rodas” nas feiras para vender inúmeros produtos, de “perfumes de Paris” a xaropes de curas. Nesse meio, era considerado o melhor de conversa, de papo, atraía o cliente encantado com as histórias do baixinho desenrolado. Feiras livres pequenas, grandes, capitais, interiores remotos. Por todos os lugares ele percorreu.

Era o melhor, atesta Jurivaldo Alves, testemunha e arquivo de histórias da desenvoltura, e ousadia de Julinho, alguma contadas no livro. Os dois fabricaram o ‘Vinho Reconstituinte de Anis Estrelado’ com “17 ervas medicinais“. Vendeu como água, no Rio de Janeiro:

“Cavalheiros e damas, O Vinho Reconstituinte Anis Estrelado é um produto já testado em todo o Norte e Nordeste e agora está sendo apresentado nessa gloriosa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele foi cientificamente e aminado pelo Instituto Osvaldo Cruz aqui em Manguinhos…”

Vendeu na Feira de São Cristóvão, Largo do Machado, Central do Brasil, na Feira da Paz, Praça Tiradentes em Caxias…

Quando ainda frequentava o Mercado de Arte Popular, teve uma fase de cantor. Como sabia as letras de antigas canções boêmias antigas as cantava à capela, como um tenor. Era talvez a defesa da mente inquieta à senilidade que se aproximava cruel. Nasceu no Caicó, RN. Está perto de completar 100 anos de idade. Mora na Feira.