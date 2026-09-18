Sessão especial na Câmara de Vereadores celebra os 193 anos de Feira

O 193º aniversário de emancipação político-administrativa de Feira de Santana foi celebrado com uma sessão especial realizada na Câmara Municipal na tarde desta sexta-feira,18. Durante a solenidade, os discursos realizados destacaram a grandeza da cidade e a importância de uma busca incessante por melhorias para os feirenses, que perpassa pela atuação conjunta da Casa Legislativa e da Prefeitura. Foi ressaltada, ainda, a capacidade que os moradores da Princesa do Sertão têm para construir um futuro cada vez melhor.

De acordo com o vereador e presidente da Câmara, Marcos Lima (União Brasil), primeiro a discursar na solenidade e propositor da sessão, os quase duzentos anos da história de Feira de Santana foram construídos com base na força, na coragem e através da dedicação de seu povo, tão trabalhador, empreendedor, acolhedor, e, acima de tudo, apaixonado por esta terra. “Feira nasceu da força do comércio, dos caminhos que cruzavam o nosso sertão, da coragem de homens e mulheres que aqui chegaram para trabalhar, construir suas famílias e transformar esta cidade”, disse.

Ainda conforme o presidente, a Princesa do Sertão é uma das cidades mais importantes da Bahia e do Nordeste, exercendo um papel fundamental na economia, na educação, na saúde, nos diversos serviços oferecidos e no desenvolvimento regional. E pontou que falar de Feira de Santana não é apenas olhar para aquilo que já foi construído, “é também falar do presente e do futuro que envolve a responsabilidade de cada instituição, de cada homem e de cada mulher que trabalha por esta cidade. E isso faz parte da democracia”, ressaltou.

O prefeito José Ronaldo, por sua vez, destacou o prazer que sente em participar de mais um aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. “Nos últimos 45 anos têm ocorrido sessões como essas para celebrar o desenvolvimento de Feira, o que já está se tornando uma tradição. Ouvimos sempre, por onde passamos, palavras de carinho das pessoas quando se referem a esta querida cidade, seja daquelas que nasceram aqui, seja de quem veio morar por questões de trabalho, por exemplo”, revelou.

Essa mesclagem de seu povo, segundo José Ronaldo, é o que faz a Princesa do Sertão ser tão grandiosa e prazerosa para se viver. “Dizem, através de pesquisas, que Feira está entre as três melhores cidades para se viver no Nordeste, mas ela é, na verdade, a melhor do mundo”, garantiu.

Após o discurso do prefeito, houve uma palestra do secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito. Ele resumiu o desenvolvimento da cidade desde quando ainda era uma freguesia, e frisou que a Câmara Municipal também celebra, neste 18 de setembro, 193 anos de criação. “A emancipação de nosso Município ocorreu, de início, no dia 13 de novembro de 1832. Depois, houve um segundo momento, em 18 de maio de 1833, quando se elevou a cidade, então freguesia, para a categoria de vila”, contou.

Carlos Brito continuou: “Outros momentos aconteceram, mas somente o sexto foi decisivo na história de Feira. Este aconteceu em 18 de setembro de 1833, quando a autonomia de vila se materializou e houve, inclusive, uma eleição que compôs a Câmara Municipal com sete vereadores”, relembrou.