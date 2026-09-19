Ainda sobre os 193 Anos de Feira de Santana

Sem me importar com a agonia,

Nem com o tal do vai e vem,

Ou com a vida de alguém,

Chego ali é com alegria,

Para a ‘prosa’ do dia a dia,

Onde se fala bem e mal,

Tudo é muito natural,

Me divirto assim de graça,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Política, sexo, esporte,

É todo tipo de assunto,

Um separado outro junto,

Se fala de vida e de morte,

Das coisas do sul e do norte,

Fala-se até do anormal,

Do diferente e do igual,

Assim o bom tempo passa,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Você quer desestressar

Ou então ficar informado,

Não se faça de rogado,

Corra logo, venha pra cá,

Você vai é se animar,

Etecétara, coisa e tal,

Tudo simples e normal

Venha ver como é massa,

Da Sombra Do Oiti Na Praça

Vejo A Feirinha Da Marechal.

Glosas de Nivaldo CruzCredo com mote de Janio Rego

Ilustração -Imagem ‘debaixo do oitizeiro da Praça João Pedreira, olhando para a rua Marechal Deodoro’, captada por Jânio Rego.