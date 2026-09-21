Contratados 28 novos professores para o Maestro Miro e Galpão das Artes

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) da Prefeitura de Feira de Santana, o projeto Arte de Viver, voltado à oferta gratuita de cursos de cultura e arte, já conta com 28 técnicos contratados para ministrar aulas no Centro de Cultura Maestro Miro (CCMM) e no Galpão de Artes, no bairro Baraúnas. Os contratos foram assinados pelo prefeito Zé Ronaldo, na manhã desta segunda-feira (21), durante solenidade realizada no centro cultural.

Ao assinar os contratos dos novos profissionais, o prefeito José Ronaldo destacou o sucesso alcançado pelos cursos de arte e cultura oferecidos anteriormente e ressaltou a importância da retomada das atividades no Centro de Cultura Maestro Miro e no Galpão de Artes das Baraúnas.

“Vocês vão trabalhar com pessoas que amam a cultura e que querem aprender esta arte. É uma iniciativa que fortalece as ações culturais no município”, observou. O prefeito também informou que, nesta terça-feira (22), será assinada a contratação de mais 16 profissionais.

Durante a solenidade, os novos técnicos de arte e cultura fizeram apresentações para demonstrar parte das atividades que serão desenvolvidas com os alunos