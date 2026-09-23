Feira concorre em edital federal de cerca R$2 milhões para arborização

Feira de Santana alcançou uma posição de destaque no resultado preliminar do Edital FNMA nº 1/2026 – Iniciativa ArborizaCidades, promovido pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O município ficou em segundo lugar entre as propostas do Nordeste, com 90 pontos, atrás apenas de Caruaru (PE), que obteve 93 pontos. O resultado divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ainda é preliminar. O processo prevê prazo para apresentação e análise de recursos antes da homologação definitiva, prevista para ocorrer até o dia 20 de outubro.

O edital disponibiliza R$ 19 milhões provenientes do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo Clima. As propostas selecionadas poderão receber entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões para execução de ações voltadas à ampliação da arborização urbana, fortalecimento de áreas verdes e mitigação dos efeitos do calor extremo.

A demanda total dos projetos inscritos ultrapassou R$ 676 milhões. Após análise dos critérios estabelecidos pelo edital, apenas 146 propostas foram classificadas e, nesta etapa preliminar, dez foram selecionadas de acordo com a disponibilidade de recursos.

A proposta apresentada pelo município integra o grupo contemplado pela classificação regional prevista no edital. No Nordeste, apenas Caruaru e Feira de Santana aparecem na faixa inicial de seleção regional, reforçando o protagonismo da cidade na construção de políticas voltadas à sustentabilidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Para Feira de Santana, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica. Com forte crescimento urbano, intensa circulação de veículos e ampliação constante das áreas construídas, a cidade enfrenta desafios relacionados ao aumento das temperaturas e à necessidade de ampliar a cobertura vegetal em espaços públicos.

As ações previstas no ArborizaCidades integram o Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU) e o Programa Cidades Verdes Resilientes (PCVR), que buscam fortalecer a adaptação dos municípios às mudanças climáticas por meio da expansão das áreas verdes e da melhoria do conforto térmico nas cidades.

Além da possibilidade de captação de recursos federais, a classificação evidencia a capacidade técnica de Feira de Santana em competir em um processo nacional altamente concorrido, atendendo aos critérios exigidos pelo edital e consolidando a arborização como parte do planejamento urbano e ambiental do município.

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