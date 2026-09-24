ACM faz caminhada amanhã em Feira sem presidenciável; na terça, Lula vem com Jerônimo

Nesta sexta-feira, 25, o candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, fará uma caminhada no centro da cidade de Feira de Santana, município que é o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. Acm será “ciceroneado” pelo prefeito Zé Ronaldo, e acompanhado de membros da chapa majoritária e candidatos a deputado. Como não há unidade no grupo carlisya em torno da candidatura à Presidência, não haverá a presença de nenhum candidato. Acm Neto já declarou votar em Caiado e Zé Ronaldo em Flávio Bolsonaro.

Na terça-feira, aproveitando esse vácuo, Lula vem a Feira com Jerônimo, candidato à reeleição, acompanhado da chapa majoritária e candidatos a deputado.