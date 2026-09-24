Congresso de Direito Previdenciário e Saúde Mental nesta sexta-feira em Feira

O I Congresso Baiano de Direito Previdenciário e Saúde Mental acontece nesta sexta-feira , 25, em Feira de Santana “para promover um debate interdisciplinar sobre Direito, Saúde Mental e os novos desafios da sociedade contemporânea” e acontece no Hotel NH, a partir das 8 horas. Veja no cartaz os participantes.

As inscrições e ingressos já estão à venda no SYMPLA https://www.sympla.com.br/evento/congresso-baiano-de-direito-previdenciario-e-saude-mental/3543335?share_id=copiarlink

Será uma oportunidade para ampliar conhecimentos, conhecer diferentes perspectivas e estar em contato com profissionais e especialistas que estão construindo novas discussões sobre proteção social, saúde mental, neurociência, comunicação e segurança digital.

Garanta sua participação:

Site: https://51888017.hs-sites.com/congresso-baiano-2026