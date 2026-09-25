Teatro de Bonecos em destaque hoje no Festival de Teatro Infantil de Feira

Os palcos do Teatro Margarida Ribeiro e do Centro Universitário de Cultura e Arte recebem atrações na manhã de hoje, sexta-feira (25), no Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana. As apresentações serão realizadas no mesmo horário, às 9h30.

No Margarida Ribeiro, o grupo ‘Vira Toco de Teatro de Bonecos’, de Rio de Contas (BA), apresenta a montagem ‘Barcarola Encantada’, uma viagem poética e musical pelas lendas do Rio São Francisco, navegando por mitos e encantos do imaginário ribeirinho através do teatro de bonecos e da música autoral.

O Cuca, por sua vez, receberá a intervenção artística ‘O Vendedor de Banana & O Amigo da Onça’ com o grupo ‘Teatro de Bonecos Pois é… Então Tá!’. O espetáculo reúne duas histórias curtas e tradicionais do teatro de bonecos popular. A companhia de Vitória da Conquista (BA) tem uma larga experiência e já se apresentou em quase todos os estados do Brasil e também no Uruguai, Argentina, Itália e França, onde realizou diversas apresentações em escolas, eventos, feiras e festivais.

CASARÃO – O tradicional Casarão Olhos D’Água de Feira de Santana recebe a segunda sessão do dia da intervenção ‘O Vendedor de Banana & O Amigo da Onça’, a partir das 14 horas, e logo em seguida será ministrado o workshop Mamulengo – Teatro de Bonecos Popular com o mestre Pedro Boneco, que atualmente reside em Vitória da Conquista.

Renomado artista de trajetória internacional que dedicou sua vida à salvaguarda do teatro de formas animadas, Pedro Boneco propõe neste workshop uma imersão prática e cultural no universo do Mamulengo, manifestação tradicional do Nordeste brasileiro reconhecida por sua irreverência, musicalidade, improviso e forte vínculo com as tradições populares.

A atividade combina história, métodos de confecção dos bonecos, técnicas de manipulação e dramaturgia, permitindo aos participantes vivenciarem de perto a riqueza do fazer artístico do mamulengueiro.