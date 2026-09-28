Prefeitura de Feira desapropria imóvel para instalar clínica pública para ‘pets’

O prefeito Zé Ronaldo anunciou, na manhã desta segunda-feira (28), a implantação da primeira Clínica pública para Pets em Feira de Santana. O anúncio foi feito no Paço, com representantes de entidades de proteção animal, vereadores, jornalistas e membros da sociedade.

A unidade será instalada em um imóvel pela Prefeitura na Rua Barão de Cotegipe, nº 802, próximo ao Centro de Atendimento ao Feirense (Ceaf). O espaço possui área de 741 metros quadrados e será adaptado para oferecer serviços voltados à saúde e ao bem-estar dos animais. O imóvel foi adquirido por 1 milhão e 500 mil reais. O projeto de adequação do imóvel será feito pela Secretaria de Planejamento.

A futura Clínica Pet contará com atendimentos veterinários, vacinação, castração, acompanhamento clínico e outras ações de prevenção e cuidado. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços destinados aos animais domésticos, contribuindo também para o controle populacional e a promoção da saúde pública.

Durante a apresentação do projeto, o prefeito José Ronaldo destacou o alcance social da iniciativa.“Este é um passo importante para Feira de Santana. Estamos criando uma estrutura permanente para atender os animais e dar suporte aos tutores, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades para custear determinados serviços. É um compromisso com a causa animal e com a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

“A implantação da Clínica Pet fortalece a rede de proteção animal do município. Além do atendimento veterinário, teremos ações preventivas, vacinação e castração, contribuindo para o controle de doenças e para a promoção da saúde dos animais e da comunidade”, observou.

Presente ao evento, a presidente da Associação Protetora dos Animais (APA), Sandra Lima, comemorou o anúncio e destacou a importância da iniciativa para os protetores e para toda a cidade.

“É um grande passo para a causa animal em Feira de Santana. Nós lutamos por isso há muitos anos e nunca tivemos uma visibilidade como estamos tendo agora. Acreditamos que esse é o começo de uma transformação importante. É preciso compreender que tudo acontece de forma gradual, mas estamos confiantes de que esse projeto trará muitos benefícios para os animais e para os protetores independentes”, afirmou.

Sandra Lima destacou ainda que a APA atualmente assiste cerca de 250 animais e enfrenta diariamente os desafios relacionados aos resgates e aos cuidados permanentes.

Com a implantação da Clínica Pet, Feira de Santana passa a contar com uma estrutura pública voltada exclusivamente ao cuidado animal, fortalecendo as ações de proteção, prevenção e conscientização sobre a guarda responsável dos pets.