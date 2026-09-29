Prefeitura de Feira vai liberar transporte gratuito no dia da eleição

O secretário municipal de Mobilidade Urbana de Feira, Josivaldo Santana, disse hoje que o prefeito Zé Ronaldo vai decretar ônibus gratuito durante o dia da eleição, domingo, “para facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e assegurar o acesso ao exercício da cidadania”. Nas eleições de 2022 aconteceu o mesmo, inclusive no segundo turno.

De acordo com a SEMOB, toda a frota do transporte coletivo urbano estará em operação durante o domingo eleitoral. Os ônibus do Sistema Integrado de Transporte (SIT), operados pelas empresas Rosa e São João, circularão gratuitamente das 5h às 20h30.

A SEMOB orienta os usuários a se programarem com antecedência e observarem os horários de funcionamento das linhas que atendem suas regiões, contribuindo para uma viagem mais tranquila no dia da eleição.