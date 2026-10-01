Líder do governo de Zé Ronaldo se retrata de acusações feitas à vereadora Eremita

Após acordo judicial firmado em audiência no Fórum Filinto Bastos, o líder da bancada do governo Zé Ronaldo na Câmara de Vereadores, Zé Carneiro, retratou-se, hoje, na Câmara, lendo uma nota escrita retirando todas as acusações feitas à ex-presidente da Casa, vereadora Eremita Mota. Carneiro fez acusações de desvio de dinheiro da reforma do prédio anexo e atacou reiteradamente a vereadora, numa perseguição que se tornou notoriamente vergonhosa.

O vereador confessa na nota que não tem provas. “Não disponho de elementos“, disse, para afirmar que retira as “acusações de caráter pessoal” que fez contra Eremita. Os vereadores aplaudiram timidamente a retratação.