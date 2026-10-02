18° Festival de Teatro Infantil de Feira termina hoje com três apresentações

A 18ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro de Feira de Santana será encerrada com três apresentações, hoje, sexta-feira (02), com destaque para intervenção ‘Um Mergulho na Infância’ no Lar do Irmão Velho, às 14h30, no bairro Santa Mônica, realizada pelos artistas do NUCCA (Núcleo Circense da Cia. Cuca de Teatro) unindo idosos do Lar do Irmão Velho e crianças de escolas públicas, tendo o circo como arte brincante e promovendo a troca de experiências.

Pela manhã, no auditório da Secretaria Municipal da Educação, às 9h30, o grupo Kocca Criações apresenta ‘Chapeuzinho Vermelho do Sertão’. A clássica história que atravessa gerações ganha uma releitura mergulhada nas cores, ritmos e na musicalidade do Nordeste brasileiro.

No Teatro Margarida Ribeiro, também às 9h30, o público poderá curtir a última apresentação da montagem ‘Atemporal’ com o Circo do Sufoco, de Belo Horizonte (MG). No espetáculo, em um futuro pós-apocalíptico, um cientista vive isolado em seu laboratório buscando a fórmula perfeita para regenerar a Terra.

*SOBRE O FENATIFS*

No decorrer desta trajetória de quase duas décadas de existência, o Fenatifs reafirma Feira de Santana como polo de referência nacional do teatro infanto juvenil, promovendo a descentralização cultural.

*APOIOS E PARCERIAS* O Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda, via Edital Nº 03/2023 – Eventos Culturais Calendarizados.

O Fenatifs também conta com importantes parcerias com a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), através do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, além do Teatro Margarida Ribeiro e do Centro de Cultura Amélio Amorim.

Foto: Gabriel Lima