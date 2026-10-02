Domingo, artistas e agentes culturais fazem o ‘Sarau Vermelho’ a partir das 15h, no Feira 6

Um ‘Sarau Vermelho’ acontece domingo, 4, a partir das 15 horas, em Feira, no Ateliê

Arte Macrocósmica, no Feira 6. São artistas, além de agentes culturais e público em uma tarde deencontro, troca e participação coletiva. Entrada gratuita.

Entre as atividades estão a “Treta Cultural”, roda de conversa sobre os caminhos da cultura em Feira de Santana, mobilização, fomento e políticas culturais. O microfone é aberto, há espaço para quem quiser chegar, pegar o microfone e apresentar uma poesia, uma rima ou outro trabalho; além de oficina e apresentações artísticas.

A programação também terá um momento de acompanhamento da apuração dos votos, criando um espaço coletivo para quem quiser acompanhar os resultados da eleição junto a artistas, agentes culturais, conselheiros e público.