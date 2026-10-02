Prefeitura de Feira empossa 51 professores e vai convocar mais 250 neste sábado

A Prefeitura de Feira de Santana deu posse, na tarde desta sexta-feira (2), a 51 novos professores aprovados no concurso público realizado em 2024. Os profissionais passam a integrar a rede municipal de ensino e deverão reforçar o quadro docente das unidades escolares do município.A solenidade foi realizada na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração.

.Durante a solenidade, o prefeito Zé Ronaldo destacou a importância da chegada dos novos profissionais para o fortalecimento da rede municipal e para o atendimento aos estudantes. “Esse momento é muito importante. É um momento de muita alegria”, afirmou.

A secretária municipal de Administração, Sandra Peggy, ressaltou que a convocação representa o compromisso da gestão com o preenchimento das salas de aula e informou que uma nova convocação está prevista para este sábado (3). “

Segundo Sandra Peggy, também serão convocados outros 250 professores, aprovados no concurso de 2026. “Amanhã serão convocados mais 250 novos professores, referentes ao concurso de 2026. Isso vai nos deixar mais tranquilos, porque, com essa nova convocação, vamos suprir todas as salas de aula com professores”, acrescentou.

Entre os novos servidores está Fernanda da Silva, professora há mais de 20 anos, com experiência nas redes pública e privada e também no ensino superior. Ela foi escolhida como juramentista da solenidade e destacou a emoção de tomar posse na rede municipal. “Eu sou professora há mais de 20 anos, tanto na rede privada quanto na rede pública e também no ensino superior. Fiz esse concurso e estava muito ansiosa para ser convocada. Acompanhei todo o processo, cada lista que saía, esperando a minha vez. Quando saiu a lista ontem, recebemos essa notícia. Quando recebi a ligação, eu nem acreditei”, contou.

Para Fernanda, a profissão representa uma oportunidade de transformar vidas por meio da educação. “Ser professor é isso, a gente cuida da vida de outras pessoas. Eu acredito muito na educação e na transformação de sonhos e possibilidades. Agora estou realizando o meu sonho e vou começar a alimentar outros sonhos. Então estou feliz, muito feliz”, declarou.

A professora Manuela Conceição, que atua há seis anos na área, também celebrou a conquista. Segundo ela, ser professora é um sonho cultivado desde a infância e que agora ganha um novo significado com a posse como servidora efetiva. “Desde pequena sempre tive essa vontade de ser professora, ser pedagoga. Essa profissão tem que ser exercida com amor e cuidado, para que as crianças realmente aprendam e se desenvolvam. Estou aqui hoje com o coração explodindo de felicidade, porque foi uma espera muito grande, mas hoje estamos aqui vencendo”, afirmou.

Após a posse, os novos professores recebem o termo de encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação. Os profissionais deverão se apresentar na próxima terça-feira (6), quando serão orientados sobre as unidades escolares em que irão atuar e poderão iniciar as atividades em sala de aula.

Foto: ACM