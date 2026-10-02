Um ano sem o “Guerreiro da Rua Nova” no Mercado de Arte Popular

José Ivanito de Jesus Portela era o nome de registro de Nilton Rasta, percussionista, artesão, luthier, capoeirista e ativista cultural de Feira,falecido há um ano, em 29 de setembro, aos 63 anos. Um “guerreiro da Rua Nova”, bairro onde nasceu e do qual se orgulhava e onde foi presidente do tradicional Afoxé Pomba de Malê, em Feira de Santana.

Nilton manteve manteve seu atelier no MAP por mais de 30 anos, onde produzia, restaurava instrumentos musicais e interagia com a população e a cidade.

Era um homem de posições políticas voltadas para o social. Era de esquerda. Figura constante em eventos culturais da cidade, como o Bando Anunciador, o Aberto das Artes (no Cuca/Uefs) e o Arraiá do Comércio. Em vida, durante a Micareta de Feira, foi homenageado pelos 40 anos do afoxé Pomba de Malê e recebeu registros de reconhecimento no Mercado de Arte Popular pela Prefeitura Municipal.