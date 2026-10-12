Gratuitade nos ônibus intermunicipais na Bahia começa dia 23 e vai até segunda-feira 26

O Governo do Estado ampliou o período de transporte gratuito para o segundo turno das eleições de 2026, atendendo a uma solicitação dos prefeitos apresentada pela União dos Municípios da Bahia (UPB). O decreto do governador Jerônimo Rodrigues, publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (10), facilita o deslocamento dos eleitores para votar. A medida contempla ônibus intermunicipais, ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano e metrô, com horários diferentes para cada serviço.

Nos ônibus intermunicipais, as viagens serão gratuitas das 18h do dia 23 de outubro até as 12h do dia 26. O período permite que os eleitores viajem até o município onde votam e tenham mais tempo para retornar ao município de origem, inclusive na segunda-feira, após a eleição.

Para atender ao aumento do movimento, o transporte deverá operar com a mesma quantidade de ônibus normalmente disponível nos dias úteis.

No ferry-boat, nas lanchinhas e no transporte metropolitano, a gratuidade começa às 18h do dia 23 e vai até as 23h59 do dia 25 de outubro. O benefício atende aos eleitores que precisam se deslocar entre municípios para votar e retornar. No ferry-boat, a gratuidade vale apenas para passageiros que viajam a pé, sem veículo.

No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, as viagens serão gratuitas das 18h do sábado (24) até as 23h59 do domingo (25), facilitando a ida aos locais de votação e a volta para casa.