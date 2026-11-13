Jerônimo afasta uso político da Micareta de Feira e homenageia Nilton Rasta

O Governo da Bahia anunciou, no Centro de Cultura Amélio Amorim, ontem (12), os investimentos na Micareta de Feira de Santana que acontece de quinta a domingo da próxima semana. O governador Jerônimo Rodrigues veio acompanhado de grande parte do seu Secretariado e no saguão onde foi o antigo restaurante Carro de Boi, cada secretário apresentou uma a uma das ações governamentais que serão aplicadas durante o evento.

Nas falas que fez à imprensa e durante o evento oficial, Jerônimo afastou qualquer uso político da Micareta com a participação do Governo do Estado. “Não existem duas Micaretas”, foi incisivo. E relevou o papel da Prefeitura de Feira na condução e organização da Micareta, “que é do povo“, ressaltou. No final, chegou a lamentar (e citou o prefeito nominalmente) que este ano não houve o mesmo “afinamento” dele com Zé Ronaldo, como em 2025.

No telão, a imagem de Nilton Rasta acompanhou toda a apresentação do Governo, após uma emocionada fala do cantor e maestro Tonho Dionorina sobre Nilton.

Os “animadores” da apresentação firam os secretários de Cultura e Turismo. Uma dobradinha. Deu-se em eixos fundamentais à festa com peso na Segurança Pública. O secretário da área foi o primeiro a falar. A secretária de Saúde foi representada por um diretor, mas trouxe uma novidade destacada: um “pouso” para os motoristas de trios e carros de apoio, climatizado, equipado, “pronto para desestressar”. Foi aplaudido.

Entre as atrações confirmadas pelo governador estão Trio Kannalha, Parangolé, Baile do Tio Paulinho, A Dama, Thiago Aquino e o Arrastão de Igor Kannário, além de artistas locais, que não estão na grade de atrações da Prefeitura de Feira.

Foto: Denisse Salazar/GOVBA