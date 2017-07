Casal de médicos doa terreno para Posto de Saúde no distrito de Tiquaruçu

Em uma área de 2.800 metros quadrados doada pelo casal de médicos Valter e Raimunda Oliveira, será erguido o Posto de Saúde da Família (PSF) da localidade do Posto São Cristóvão, no distrito de Tiquaruçu, em Feira de Santana, cujo atendimento vai abranger uma população estimada em cerca de quatro mil pessoas.

Além dos moradores do Posto São Cristóvão, onde será implantado, o PSF vai atender a várias comunidades do distrito de Tiquaruçu, a exemplo de Vila Feliz, Trevo, Lagoas de Pedra, Boiadeira, Formiga e Os Quatro (que faz divisa com o município de Tanquinho).

A ordem de serviço foi dada, in loco, pelo prefeito de Feira, José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta segunda-feira, 3.