Prefeitura finaliza em dezembro o Plano Municipal de Saneamento Básico de Feira

As ‘oficinas de diagnóstico’ para elaboração do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) de Feira de Santana, nos setores de abastecimento de água e sanitário, foram iniciadas no sábado, 25, a tarde, no distrito rural de Ipuaçu.

O PMSB é o principal instrumento de planejamento do saneamento municipal, que é o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

PMBS vai oferecer ao município como informações e precisas sobre intervenções futuras no setor. Tudo será organizado e planejado. Ele vai mostrar o problema e apresentar uma solução. Vamos saber com rapidez e precisão o que deve ser feito “. afirmou o diretor da Agência Reguladora de Feira de Santana, Manoel Cordeiro.

Técnicos da Fundação Escola Politécnica da UFBA e moradores da sede do distrito e do povoado discutiram o que foi levantado em pesquisa de campo nestes locais, feita em outubro. “A nossa equipe de engenharia esteve nestes locais e conversou com seus moradores”, afirmou a gestora ambiental Renata Baptista, da FEP.

Nestes encontros como equipados para o fornecimento de dados à disposição e a identificação das condições de saneamento e saúde.

Depois de pronto, o PMSB será encaminhado à Câmara de Vereadores no próximo mês, para que seja analisado.

Dezembro é o prazo indicado pelo Governo Federal para que os municípios apresentem seus planos.

O município foi dividido pela equipe em 13 zonas de mobilização – cinco na sede e oito nos distritos. Neste domingo, 26, pela manhã, um escritório será realizado em Bonfim de Feira. Dia 27, Humildes, manhã, e Tuquaruçu, tarde, dia 28, Jaíba, manhã e Jaguara, à tarde. No dia 29 será uma vez dos moradores da Matinha, manhã e da região da Cidade Nova, à tarde, sem CSU.

No dia 7 de dezembro, os encontros acontecerão em Maria Quitéria, de manhã, e não Tomba (Sesc), à tarde, dia 8, o evento está marcado para o Feira X, pela manhã e na tarde na Mangabeira (Centro Comunitário São Braz). No dia 9 a oficina será realizada sem Campo Limpo, pela manhã.