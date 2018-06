Matança em Feira: Colbert cobra responsabilidade do governo do estado

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, vai manter contato também com o governador do Estado da Bahia, Rui Costa, e com o ministro da Segurança, Raul Julgman sobre a ‘matança’ do fim de semana quando 18 pessoas morreram assassinadas a tiros de arma de fogo.

O anúncio foi feito ontem depois que da conversa dele com o secretario estadual de Segurança Publica.

“A violência e o medo são os piores crimes que se comete contra uma cidade”, disse o prefeito apontando para o Governo do estado que, enfatizou, é o responsável pela segurança pública.