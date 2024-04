Djalma Ferreira no Samba de Luizinho na Praça do Tropeiro

O afamado cantor feirense Djalma Ferreira fez uma visita de cortesia e reconhecimento ao Samba na Praça do Tropeiro, que acontece em Feira de Santana, , toda segunda-feira, sob o comando do sanfoneiro Luizinho dos 8 Baixos e a presença de diversos músicos de.percussao, sambadeiras e sambadores.

Esse acontecimento semanal na Praça é uma tradição que remonta à feira-livre quando ainda acontecia no centro da cidade. Funciona também como espécie de *Jam session” onde outros sanfoneiros, como Baio do Acordeon, chegam e também participam do forró e samba. Antes de Luizinho, era o saudoso sanfoneiro Bié (Francisco de Sena) quem animava a festa popular e aberta.

A presença de Djalma, ontem, é uma confirmação da qualidade e importância de uma festa simples como aquela. E um sinal positivo de que ela deve ser olhada com bons olhos pelos produtores e ativistas da cultura local, além do Poder Público, através da Secretaria de Cultura.