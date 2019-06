Vereadores ficam solidários a Luiz da Feira e convocam Secretário para explicações sobre shopping popular

O shopping popular está mais uma vez na pauta da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, depois que a corregedora Geruza Sampaio leu, na sessão de hoje, o relatório final sobre a troca de acusações entre o vereador Luiz da Feira (foto) e o empresário Elias Tergilene.

Os vereadores, por sugestão do presidente da Câmara, Zé Carneiro, aprovaram a convocação do Secretário Antônio Carlos Borges Junior para esclarecer pontos polêmicos envolvendo o shopping.

O empresário Elias Tergilene, executivo da PPP(Parceria Público Privada) com a Prefeitura de Feira para a construção do empreendimento, foi ouvido pela Corregedoria depois que revidou com acusações (clique aqui) as denúncias que o vereador Luiz da Feira fez sobre a comercialização de boxes que seriam destinados aos camelôs que serão relocados do centro de Feira para o shopping.

O depoimento de Tergilene não convenceu os vereadores que ficaram solidários com o colega Luiz da Feira.

O vereador foi à tribuna da Casa e fez um discurso emocionado, pontuando sua origem como camelô nas ruas de Feira e o apoio que recebe dessa categoria que ele defende na Câmara.

A data da sessão com a presença do Secretário ainda não foi marcada.