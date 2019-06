Shopping Popular: vereadores de Feira de Santana se sentem engabelados pelo secretário Borges Junior

A tentativa do governo de Colbert Martins Filho, através do secretário Borges Junior, de explicar os inúmeros questionamentos que estão sendo feitos sobre a ocupação do shopping popular que está em construção no Centro de Abastecimento de Feira de Santana se transformou numa cena patética protagonizada pelo secretário Borges Jr.

O secretário chegou na Câmara sem avisar, acompanhado de mais três secretários, Valdomiro Silva, Arcênio Oliveira e Justiniano França e solicitou uma reunião, em sala privada, com os vereadores.

Ao final de cerca de uma hora de conversa, os vereadores estavam tão incomodados com as respostas, consideradas vagas, do Secretário ao ponto do presidente da Câmara, José Carneiro, suspender abruptamente a reunião, levantando-se e convocando os demais para voltar à sessão ordinária suspensa com a visita do secretário. ‘Não vou perder meu tempo’, disse um vereador seguindo o presidente junto com os demais. Borges Jr só não ficou sozinho na sala porque o líder do governo, Marco Lima, ficou lhe fazendo companhia enquanto ele arrumava a papelada em cima da mesa… A sessão continuou. Informalmente, os vereadores falam em uma audiência pública sobre o assunto. Agora só quando terminar o recesso. Foi a última sessão desse semestre.