Todos sabem que inexistem cuidados com as árvores, jardins e praças do centro de Feira de Santana.

Aqui no BF apontamos as ‘falsas seringueiras’ desprendendo os galhos apodrecidos e ameaçando os pregadores neopentecostais que fazem da sombra delas um púlpito.

E hoje, dos velhos oitis da praça do mercado, também já envelhecidos e carentes de cuidados e vistorias, despencaram bromélias epífitas (moram nas árvores mas não as sugam, ou seja,não são parasitas) pondo em risco os transeuntes.