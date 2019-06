Queda de galhos das árvores da praça do Lambe-Lambe em Feira ameaça pastores evangélicos e transeuntes

A enorme sombra formada pelas duas ‘falsas-seringueiras’ da praça do Lambe Lambe, no centro de Feira de Santana, é usada, todos os dias, como uma espécie de púlpito improvisado para pastores e pregadores evangélicos e local de descanso e relaxamento de comerciários e trabalhadores do centro em horários livres.

Sem receber os cuidados e as podas necessárias a árvores urbanas desse porte, as duas cresceram demasiadamente (os galhos chegam a atingir o teto do abrigo da praça) e se tornaram uma ameaça à integridade física de quem passa por ali, com a queda de galhos apodrecidos que, muitas vezes, pesam algumas arrobas.

A Prefeitura de Feira de Santana há alguns meses, recebeu reclamações de religiosos que frequentam o local. A Secretaria de Meio Ambiente e o Departamento de Parques e Jardins foram oficialmente comunicados do problema mas nenhuma medida foi tomada.

Com as chuvas a situação piorou, pois a queda dos galhos se intensificou. Há informações no local de que pelo menos uma pessoa já foi atingida.