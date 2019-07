Colbert diz à Embrapa que a Fazenda Mocó é uma das ‘potencialidades’ de Feira de Santana

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho citou, a executivos da Embrapa, a fazenda Mocó como uma das potencialidades para o desenvolvimento econômico da extensa zona rural do Município que tem 8 distritos.

Colbert (PMDB) não citou a ocupação do MST existente no local há quase 10 anos. Deu a entender que a fazenda está improdutiva.

Os dirigentes da empresa vieram a Feira a convite de Colbert com vistas a desenvolver programas de cooperação técnica na Zona Rural de Feira de Santana.

A Mocó fica na zona oeste da cidade. Com cerca de 1.400 tarefas, abrangendo todo tipo de solo, com áreas ribeirinhas (Rio Jacuipe), de caatinga e agreste, a Fazenda Mocó é do Estado da Bahia.

A antiga Fazenda já foi modelo de propriedade estatal a serviço do desenvolvimento rural.

Chamada de ‘Experimental’, foi lá, por exemplo, que se aprimorou a famosa raça de jumento Pêga, além de outras experiências na área da genética animal.