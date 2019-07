Antes da doação à UFRB proprietário ofereceu a terra à Prefeitura para implantar uma nova Ceasa

Antes de fazer a doação para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o proprietário, empresário Hildebrando Pinho (Sidel) ofereceu doar a área de terra à Prefeitura de Feira de Santana que iria construir no local uma nova Ceasa.

O que significa uma ‘nova Ceasa’? Significa que a venda em grosso de frutas e verduras sai do Centro de Abastecimento.

A doação atendia perfeitamente aos planos do governo.Retirar o ‘atacado’ do Centro de Abastecimento facilitaria a desocupação do varejo informal do centro da cidade garantindo o ‘sucesso’ do ‘Pacto da Feira’.

Entusiasmado, o prefeito José Ronaldo, em novembro de 2013 anunciou a contratação de um “estudo de viabilidade para a construção, operação e manutenção” não apenas da Ceasa mas também de um Centro de Logística e o Administrativo.

Era a consecução de antigos sonhos urbanísticos e promessas políticas que nenhum Prefeito, até aquela data, havia conseguido realizar. Ronaldo estava “matando três coelhos” com “uma cajadada”

A foto acima lembra como foi o discurso veemente e exaltado que Ronaldo fez maquele dia no Paço Maria Quitéria lotado de secretários, assessores, vereadores, lideranças e repórteres de todas as emissoras, sites e blogs da cidade.

Naquela ocasião fez questão de ressaltar que os terrenos já estavam “mais ou menos” definidos, mas não dizia onde, “para evitar a especulação imobiliária.”

Nos bastidores, todos sabiam onde era o local: BR 116 Sul.

Mas foi ‘menos’ e não ‘mais’ : a transação entre o empresário e a Prefeitura de Feira de Santana não se configurou.

Pois o governo ‘esqueceu’ a Parceria Público Privada (PPP) que anunciou naquele novembro no Paço para que a empresa Oficina Brasileira de Projeto de Infraestrutura Social e Econômica Ltda fizesse o ‘estudo de viabilidade’ para esses projetos.

Nunca mais se falou nisso. E ponto.

Sem acordo com a Prefeitura, mas querendo uma maneira, honesta, de valorizar imóveis do grupo empresarial Sidel naquela zona de expansão (o Condomínio Alphaville já estava implantado) Hildebrando inscreveu a área no edital da Universidade, e ganhou o direito de fazer a doação que vai permitir um dos mais qualificados tipos de expansão urbana que é este proporcionado pela implantação de uma Universidade.