Professor Teomar Soledade é o novo colunista do Blog da Feira

Nesta sexta-feira, 19 de julho, o professor Teomar Soledade estreia como colunista aqui no Blog da Feira.

O primeiro artigo dele que você vai ler nesta sexta-feira tem o sugestivo título de: “Tempos difíceis“.

Teomar Soledade Júnior é mestre em física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA) até 1993. Atualmente, é diretor do Colégio Helyos, que fundou em 1981 em parceria com sua esposa, a também professora e arquiteta Maria Luiza Santana Soledade. Prezando pelo ensino de qualidade, o colégio vem destacando-se em nível nacional, tendo já atingido o resultado de quarta melhor instituição do país.