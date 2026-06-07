Capinan: “A arte de Carlos Pitta é a arte de um menino a quem o mundo deslumbra”

Nesse livro, “Era um Garoto que Amava os Beatles e Luiz Gonzaga – Canções e Parcerias“, publicação independente de Carlos Pitta lançado (a edição não tem o ano) por volta de 1996, o renomado poeta José Carlos Capinan escreve na apresentação:

“A arte de Carlos Pitta é a arte de um menino a quem o mundo deslumbra e alumbrado ele vai seguindo seu rumo, molhado os pés no riacho…”

e segue descrevendo, em prosa poética, o valor e criatividade desse artista que hoje é o nome do Teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana.

A principal conexão entre o cantor e o poeta tropicalista foi o icônico álbum “Coração de Índio”, lançado por Pitta em 1982.

Na orelha do livro, olhe quem assina a ode: o professor Jorge Portugal, falecido intelectual baiano que foi Secretário Estadual de Cultura:

“Carlos Pitta, parabólica sertaneja, é alma andeja pelos desvãos do mundo, camaleão de ritmos, músico de poesia sublime, poeta de musicalidade rara...” e segue com um testemunho de vida: “Comemos no RU (restaurante universitário) dobradinhas utópicas e enchemos as mostras de som de São Lázaro (campus da UFBA) de muito sonho e de muita luz”.

No livro de Pitta está a letra da indefectível “Cometa Mambembe” com Edmundo Caroso feita “lá na minha terrinha Feira de Santana“.

“Quando a estrela brilhar na cabeleira/E o galope acordar na beira-mar/ Bentivina canção da goiabeira/Brisa lua no mato pra cheirar”

De Feira, ele foi “ao encontro do sertão/homem Fernando Lona, ao tropicalismo e sensibilidade de Capinan e à brejeirice suave e brasileira de Cacaso…” escreve ele na introdução, revelando conexões e parcerias musicais cujas letras ocupam o miolo do livro.

No índice, em negrito, está o poema totalmente autoral, “O Sonho é o Sol da Manhã“, na última página 69, “para Otto e Lourdes, meus velhos e queridos pais.” e mais duas páginas, a 14 e a 38 com Beatles e Luiz Gonzaga, ambas assim, chamando a atenção do leitor.

“Vim parar aqui numa cidade grande/Grande feito a aba do chapéu do meu avô/ que me dizia vai/ que o sonho é o sol da manhã “

Quando o leitor abre as duas outras páginas, a 14 e a 38…ambas estão em branco!