Drenagem nas Baraúnas: obra começa após festas juninas e vai durar mais de um ano

Lourival Ferreira da Silva, o “Lourinho “, estava na sede do Riachuelo, no bairro das Baraúnas, ouvindo o prefeito Zé Ronaldo anunciar o início da obra importante e milionária (mais de 30 milhões, mais de um ano de serviços) para solucionar um problema antigo e constrangedor para os milhares de moradores: o alagamento das ruas em períodos chuvosos. Apaixonado por futebol e política, “Lourinho das Baraúnas” é uma figura popular, principalmente nesses ambientes.

Zé Ronaldo brinca, carinhoso, com a chegada dele no recinto: “Lourinho já está aqui” . Lourival está no meio político desde o prefeito Zé Falcão da Silva. Foi candidato a vereador por duas vezes, na coligação de Zé Ronaldo, com uma votação que, em outra circunstância, talvez tivesse sido eleito: mais de 1300 votos

“As Baraúnas’ é um bairro pitoresco e cheio de histórias. É um dos locais mais antigos na formação do perímetro urbano. Há referências ao lugar, antes de ser bairro, que remontam ao século 19. Outras figuras públicas são referenciadas ao lugar, como o popular radialista Erivaldo Cerqueira, que dá nome a uma lagoa pública, e o coronel Agostinho Fróes da Mota, figura da história sócio-politica de Feira. Impossível deixar de lembrar o Bando Anunciador que sai das Baraúnas na madrugada dessa festa da Feira

Ronaldo tem o projeto decorado. O mapa aberto, vai dizendo por onde vão escorrer as águas, os canais, as tubulações. Os nomes das ruas e alguns aspectos técnicos como o aumento da profundidade do canal. “É uma obra que vai ficar debaixo do chão”, diz, contrariando um velho jargão de que “político não gosta de fazer obra que não aparece”.

Acima do portão de entrada da sede está o escudo do Esporte Clube Riachuelo com o monograma E.C.R. Ao entrar no salão, nos fundos e nas paredes laterais, fotos, quadros e uma exposição de taças de campeonatos, torneios e disputas vencidas, contam a história do time de futebol mais popular do bairro das Baraúnas, em Feira de Santana.

Nas fotos das paredes, há ex-presidentes, entregas de troféus e recortes de jornais. Numa delas está o secretário Mário Borges que encontra-se presente na sede com cerca de meia dúzia de colegas do primeiro escalão do governo municipal e mais três vereadores: Jorge Oliveira, Ron do Povo e Pedro Américo. Além de Zé Chico, pre-candidato a deputado federal, a quem Ronaldo fez referência destacando que recebe dele muita ajuda para administrar a cidade.

Fotos: Jorge Magalhães/Secom.FSA e BF