SESC esconde ruínas do Casarão da Santa Casa para inaugurar o prédio novo em Feira

O SESC (Serviço Social do Comércio) vai inaugurar neste fim de semana a obra que fez no terreno do antigo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

Para não constranger os convidados, a entidade mandou isolar as ruínas do casarão com tabiques de compensado. Território velho, território novo, como um ‘muro da vergonha’ feito para esconder.

Esconder não apenas o prédio com suas paredes carcomidas e ‘amarradas’ por vigas-de-ferro enferrujadas mas esconder também o compromisso assumido e não cumprido.

Nesse sentido, o SESC também está escondendo a vergonha da Prefeitura de Feira, que não fiscalizou o compromisso e agora vai ter que remendar a versão que divulgou com estardalhaço.

A Prefeitura fez uma doação da área afirmando e divulgando que a mesma estava condicionada ao compromisso do SESC de restaurar o prédio tombado pelo Patrimônio Histórico da Bahia para servir de espaço cultural.

Isso não aconteceu. Mas vai acontecer no futuro, argumentam os passadores de pano…Feira espera, Feira não tem pressa…