Casarão dos Olhos D’Água em Feira de Santana recebe investimento público para funcionar

Em 2006, com toda a pompa governamental, Paulo Souto veio a Feira de Santana para, junto com o prefeito José Ronaldo, entregar o casarão dos Olhos D’Água “restaurado”.

Construção do século 18, o Casarão esteve em obras durante seis meses quando foram investidos 250 mil reais fruto do projeto FazCultura, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através de parceria com a indústria de pneus Pirelli e a Fundação Alfredo da Costa Almeida Pedra.

A Fundação Alfredo da Costa e Almeida Pedra ficou encarregada de mantê-lo e transformá-lo em “ponto turístico” de Feira.

Passados mais de 10 anos, sem que o casarão tenha se tornado “ponto turístico” ou mesmo sedimentado seu papel de referência histórica da cidade, o governo municipal vai mais uma vez restaurá-lo e investir nisso cerca de 300 mil reais em recursos próprios.

O Casarão hoje está sob a responsabilidade da Fundação Municipal Egberto Costa.

Na terça-feira o prefeito Colbert Martins anunciou o início das obras que devem durar 90 dias, segundo os cálculos otimistas da Prefeitura.

“Espero que as academias de Feira de Santana possam vir para cá, como a Academia de Letras, de Medicina, o Instituto Geográfico e Histórico. Estamos convidando essas áreas culturais para que possam tomar posse e trazer muito da cultura para que possa funcionar aqui. A empresa contratada para a reforma foi através de licitação pública e apresentou o menor valor” disse Colbert à imprensa