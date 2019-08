Interdição do edifício Sarkis fecha também o Mercado de Arte; engenharia vai verificar as fundações

A interdição do edificio Sarkis no centro de Feira de Santana afeta o comércio da cidade.

Além das barracas da Sales Barbosa, os comerciantes do Mercado de Arte Popular fecharam seus boxes e o Map também está sob interdição ante o risco de desabamento do edifício vizinho.

Um engenheiro da Embasa e equipe de tralhadores chegaram ao local. A informação é de que será feita uma investigação nas fundações do prédio. As estruturas acima do solo não apresentam perigo.

As fissuras no prédio sao visíveis. Uma multidão de curiosos se formou na praça desde o início da manhã.